EN DIRECT - Un concert-test pour la science : 5000 personnes s'apprêtent à voir Indochine à Bercy

NEW DELHI





Les autorités indiennes ont annoncé vendredi un assouplissement "très, très lent" des mesures de confinement, imposées depuis six semaines, dans la capitale New Delhi et ce, à compter de lundi, les contaminations au coronavirus tendant à diminuer dans la région.





La ville permettra au secteur de la construction et aux usines de reprendre le travail "en gardant à l'esprit la tranche la plus pauvre de notre société, les ouvriers et les travailleurs salariés", a déclaré le Premier ministre de Delhi, Arvind Kejriwal. "Nous ne voulons pas d'une situation où les gens survivent au coronavirus en mourant de faim", a ajouté le ministre.





Delhi n'a signalé que 1.100 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, contre environ 25.000 cas quotidiens lorsque le confinement a été décrété il y a six semaines.