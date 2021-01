EN DIRECT – Notre campagne de vaccination est "la risée du monde développé", tacle Marine Le Pen

BENJAMIN MENDY ÉPINGLÉ





Le club de football de Manchester City va ouvrir une enquête interne après que le défenseur français Benjamin Mendy a enfreint le protocole sanitaire en organisant le réveillon du Nouvel An chez lui, a annoncé ce dimanche le club anglais. "Le club est au courant de la violation du protocole relatif au Covid-19 la veille du Nouvel An, impliquant Benjamin Mendy, et de la couverture médiatique qui en a découlé", a indiqué un porte-parole de Manchester City.





"Même si des éléments de cet incident ont mal été interprétés dans les articles et que le joueur a présenté des excuses publiques après cette erreur, le club regrette d'apprendre cette transgression et mènera une enquête interne", a-t-il poursuivi. Selon le tabloïd britannique The Sun, l'international français a autorisé un chef cuisiner ainsi que deux autres personnes à venir dans sa propriété du Cheshire, contrairement à la réglementation actuelle en vigueur dans le pays.