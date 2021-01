EN DIRECT – Véran accélère la vaccination des professionnels de santé

VATICAN





La campagne de vaccination contre le Covid-19 du Vatican va commencer "dans les prochains jours" et visera en priorité, à partir de mi-janvier, les professionnels de santé et les plus âgés, a fait savoir samedi le Vatican. Le bref communiqué n'évoque pas le Pape François, 84 ans, et n'écrit pas quand il pourrait se faire vacciner.

"Il est probable que les vaccins arriveront la seconde semaine de janvier, en quantité suffisante pour couvrir les besoins du Saint-Siège et de la cité du Vatican", précise le communiqué.

Les autorités ont déjà acheté un réfrigérateur à basse température pour stocker le vaccin contre le Covid-19 et comptent commencer à l'administrer à partir de la mi-janvier, a ajouté le Vatican.