EN DIRECT - Covid-19 : 2.216.000 vaccinations réalisées en France, 3353 personnes en réanimation

ROYAUME-UNI





Les migrants sans-papiers au Royaume-Uni auront le droit d'être vaccinés gratuitement contre le Covid-19 sans vérification de leur droit de résidence. "Les vaccins contre le coronavirus seront proposés gratuitement à tous ceux qui vivent au Royaume-Uni, quel que soit leur statut migratoire", a déclaré un porte-parole du gouvernement.

"Ceux qui sont enregistrés auprès d'un cabinet de médecine générale sont contactés le plus tôt possible et nous travaillons étroitement avec des partenaires et organisations extérieures pour contacter ceux qui ne sont pas enregistrés, et nous assurer qu'ils aient accès au vaccin", a-t-il ajouté. Le Royaume-Uni déplore plus de 112.000 morts de la pandémie, le plus lourd bilan en Europe. Le pays a lancé une vaste campagne de vaccination impliquant l'armée et des milliers de bénévoles qui a permis d'administrer une première dose à plus de 12 millions de personnes.