EN DIRECT - Covid-19 : forte hausse du nombre d'hospitalisations, près de 6000 malades en réanimation

Dès le 24 avril, la France impose une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs venant des pays confrontés aux variants brésilien et sud-africain: le Brésil, l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud. Désormais, les forces de l’ordre pourront contrôler les concernés avec amende à la clé.

Les îles Fidji ont échappé largement à la pandémie grâce à des mesures strictes, dont des contrôles aux frontières, enregistrant moins d'une centaine de cas et seulement deux décès sur 930.000 habitants.

Deux des principales villes des Fidji, Nadi et Lautoka, sont confinées lundi après que l'archipel eut enregistré son premier cas de contamination locale au Covid-19 en douze mois de pandémie, ont annoncé ce dimanche les autorités.

"Cette décision donne le temps de consolider et d'élargir les actions de dépistage au profit de secteurs et de publics choisis afin de disposer d'une connaissance améliorée de la réelle circulation du virus sur le territoire", a indiqué lundi l'administration supérieure (préfecture) sur son site internet.

Le confinement de la population en vigueur depuis le 9 mars à Wallis et Futuna, petit archipel français du Pacifique sud, est à nouveau prolongé jusqu'au 25 avril, ont annoncé les autorités.

CONFINEMENT À NOUVEAU PROLONGÉ À WALLIS ET FUTUNA

Le chiffre le plus élevé de décès quotidiens était auparavant de 384 et il datait du 10 avril.

Les autorités ont enregistré pour la première fois plus de 400 morts du Covid-19 en 24 heures au Pérou, durement touché par le variant brésilien du coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé.

"C'est une méfiance totalement injustifiée. La transparence d'Emmanuel Macron était justifiée, mais de là à aller vers cette pharmacologie désastreuse qui va dans tous les sens... Quand on prend de l'aspirine, il y a des cas aussi, ce n'est pas pour autant qu'on s'inquiète à ce point-là".

"Une communication désastreuse autour de ce vaccin", dénonce sur LCI le Dr Rua, médecin à Paris face à la bouderie essuyée par AstraZeneca, comme en témoignent les nombreux centres vaccinaux inoccupés ce week-end. Le généraliste rappelle pourtant que ce vaccin est aussi bon et "plus facile d'utilisation" que les autres à ARN messager.

Ces chiffres, dévoilés par la Banque de France, constate que les épargnants les plus favorisés sont les plus aisés, 65% gagnant plus de 3000 euros par mois, ceux dont la consommation était généralement axée sur les voyages, les loisirs.

"Il y a des craintes pour l'été, mais il y a certains types de vacances pour lesquels les Français restent optimistes, explique Corinne Jolly, présidente de la société PAP sur LCI. C'est les vacances en France et les locations de logements de particuliers à particuliers parce que ce sont des logements individuels."

"Nous sommes en train de créer un certificat européen pour faciliter les voyages, après la levée des restrictions (à partir de début mai, ndlr), entre les différents pays européens avec des tests et la vaccination", a affirmé le chef de l'État.

Dans une interview accordée à l'émission Face the Nation, sur la chaîne américaine CBS News, puis relayée par LCI, Emmanuel Macron a confirmé qu'un pass sanitaire allait voir le jour prochainement en Europe.

"C'est un grand jour pour les familles et leurs amis" séparés depuis la fermeture des frontières il y a près de 400 jours, a déclaré la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, saluant la politique efficace de lutte contre le Covid-19 dans les deux pays, qui a permis l'ouverture de ce corridor.

L'émotion était forte ce lundi chez les passagers qui ont embarqué sur les premiers vols de la "bulle". Cette mesure va permettre à de nombreuses personnes de voyager entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande sans effectuer de quarantaine à l'arrivée.

LANCEMENT DE LA "BULLE" ENTRE L'AUSTRALIE ET LA NZ

La situation épidémique de l'Inde inquiète avec 260.000 cas positifs au Covid-19 par jour. Mais "si on le rapporte à la population indienne, qui est très importante, on n’est pas encore au niveau du Brésil", affirme Benjamin Cruard, vérificateur LCI. De même pour le nombre de décès indiens, encore inférieur au nombre de décès brésiliens.

"Les enfants, contrairement à ce qui était le cas il y a un an, sont une source de transmission du virus, rappelle Jean-Daniel Lelièvre, chef de service maladies infectieuses à l'hôpital Mondor ce lundi matin sur LCI. C'est une source non-négligeable qui doit conduire à envisager la vaccination des enfants. Pour autant on sait la difficulté de les confiner ainsi que l'impact sur leur scolarité et leur développement psychologique. Il faut trouver une balance susceptible."

"Certains vaccins chinois peuvent être caractérisés de "low cost" mais pas l'Astrazeneca", affirme le chef de service maladies infectieuses à l'hôpital Mondor. "On a des résultats qui montrent que ce vaccin est remarquablement efficace. Il fait partie de la résolution du problème qui doit être une résolution globale et pas individuelle. (...) Tous les vaccins dont on dispose en France sont des vaccins efficaces."

"Heureusement il n'y a pas eu cette vague aussi importante en termes d'hospitalisations des patients liés à la Covid, précise Jean-Daniel Lelièvre. Pour autant, il y a beaucoup de patients hospitalisés. La situation reste tendue, très difficile, pour toute la partie qui n'est pas Covid parce que pour pouvoir accueillir ces patients, on a été obligé de faire de la déprogrammation chirurgicale."

Cette mesure entrera pleinement en vigueur ce samedi 24 avril et s'appliquera également aux voyageurs en provenance de Guyane

"La liste des motifs et des catégories de personnes autorisées à venir en France sera restreinte", a ajouté le porte-parole du gouvernement. Il s'agira pour l'essentiel des ressortissants nationaux, de leurs conjoints et enfants, et des ressortissants de l'Union européenne ou d'un pays tiers ayant leur résidence principale en France.

Les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud devront effectuer une quarantaine de dix jours à leur arrivée sur le territoire français. S'ils ne la respectent pas, ils pourront subir une amende de 1.500 euros et de 3.000 euros en cas de récidive, a annoncé Gabriel Attal ce lundi matin sur Europe 1.

"Si nous n'imposons pas maintenant un confinement, nous allons au devant d'une catastrophe encore plus grande. Un confinement va débuter ce soir, jusqu'à lundi prochain", a annoncé le chef du gouvernement local Arvind Kejriwal.

Les autorités de New Delhi vont imposer à partir de lundi soir aux habitants de la capitale indienne un confinement d'une semaine pour tenter de contenir la flambée de cas de Covid-19 et de faire retomber la pression sur les hôpitaux.

"Le fait de rassurer les gens avec la preuve qu'on a une protection contre le virus va dans le bon sens. (...) La difficulté, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas donner l'accès au vaccin à tout le monde. Vous savez qu'il y a une hiérarchisation en fonction de l'âge, en fonction des risques", a détaillé le ministre sur BFM Business. "Quand les choses seront différentes, c'est-à-dire que tout le monde pourra avoir un accès au vaccin, on verra les choses différemment."

À ce stade, il parait difficile de rendre obligatoire un passeport sanitaire pour se déplacer à l'étranger tant que l'accès au vaccin contre le Covid-19 n'est pas possible pour tous, a estimé lundi le ministre chargé du Commerce extérieur Franck Riester.

"J'aurais une concertation dès demain matin avec les organisations syndicales et patronales pour regarder quelles professions exposées (les travailleurs de la deuxième ligne, ndlr) pourraient être concernées", a-t-elle précisé.

La protection de ces millions d'emplois grâce au chômage partiel "c'est près de 30 milliards d'euros en 2020", a indiqué la ministre du Travail sur France Inter. Et pour les demandeurs d'emploi, qui vont voir leurs droits prolongés jusqu'à fin mai, "c'est 2,5 milliards d'euros." "On accompagne les plus fragiles dans la crise."

Entre la mi-janvier et la mi-mars, les autorités du pays avaient imposé un confinement général strict pour endiguer une violente troisième vague de l'épidémie de coronavirus. Une dizaine de municipalités affichant un taux d'incidence trop élevé n'ont pas suivi le mouvement de déconfinement.

La prochaine et dernière étape de la levée graduelle des restrictions sanitaires est prévue dans deux semaines, avec notamment le retour d'évènements publics en extérieur si l'évolution de la situation sanitaire le permet.

Le Portugal est entré ce lundi dans la troisième phase d'un déconfinement progressif entamé il y un mois, avec la réouverture des centres commerciaux, de l'intérieur des cafés et des restaurants, des salles de spectacle, des lycées et des universités.

Sacré coup d'accélérateur aux États-Unis. Plus de 131,2 millions de ses citoyens ont reçu au moins une première dose de vaccin anti-Covid, soit la moitié des adultes américains, selon un décompte réalisé ce dimanche par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays. 32,5% d'entre eux sont entièrement immunisés.

Aussi, il s'entretiendra à la place avec son homologue indien Narendra Modi "plus tard ce mois-ci" au sujet de l'"ambitieux" partenariat que les deux pays veulent lancer.

Cette levée de la quarantaine est appliquée pour les vols concernant "les voyageurs qui ont reçu les deux doses du vaccin" ou pour ceux qui "sont négatifs au virus et disposent d'un test négatif de dépistage du coronavirus, de moins de 72 heures", a précisé un communiqué de l'aviation civile grecque.

L'aviation civile grecque a annoncé ce lundi la levée de la quarantaine obligatoire de sept jours en vigueur jusqu'ici en Grèce pour les voyageurs "résidents permanents des pays membres de l'Union européenne, de l'espace Schengen, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Israël, de la Serbie et des Émirats arabes unis".

À la demande du Ministère des Solidarités et de la Santé ou d'une Agence Régionale de Santé (ARS), des volontaires inscrits sur la plateforme de Santé Publique France peuvent être appelés à tout moment en renfort dans les établissements de santé.

Utilisé contre le coronavirus, l'ARN messager pourrait devenir un allié incontournable dans la lutte contre les cancers et autres maladies cardiaques et dégénératives comme le VIH. Le docteur Gérald Kierzek explique pourquoi et comment sur TF1.

Pourra-t-on sortir de nos frontières ? Sous quelles conditions ? On fait le point sur ce que nous permettra ou nous interdira la situation sanitaire au début de l'été.

"Nous avons maintenant l'intention de délivrer 600 millions de doses à l'Union européenne cette année, ce qui couvrira deux tiers de sa population et représente le plus gros accord cumulé que nous ayons jamais signé", se félicite-t-il. "Nous avons jusqu'à présent tenu tous nos engagements. Au deuxième trimestre, nous livrerons 250 millions de doses dans l'UE, soit quatre fois plus qu'au premier trimestre."

La Food and drug administration, équivalent américain de l'agence du médicament, a demandé à la société biopharmaceutique Emergent Biosolutions de cesser la fabrication de vaccins dans son usine de Baltimore.

JOHNSON AND JOHNSON

Alors que parents et enfants se retrouvent confinés pendant deux semaines à l'occasion des vacances de printemps, les journalistes de TF1 ont dressé la liste des quelques activités envisageables dans un rayon de 10 kilomètres.

L'UEFA a annoncé ce lundi qu'elle reportait à vendredi sa décision sur les villes-hôtes pour l'Euro 2021. Selon Aleksander Čeferin, des incertitudes demeurent quant à la capacité de Munich, Dublin et Bilbao à accueillir du public lors de ce championnat d'Europe. Si ce n'est pas le cas, elles pourraient se voir retirer le statut de ville-hôte.

Hôpital parisien bien connu, le Val-de-Grâce n'accueille plus de patients depuis 2016. Si certains ont plaidé pour sa réouverture avec le Covid, Emmanuel Macron a annoncé que le site allait subir de vastes transformations.

Les voyageurs en provenance de trois pays et d'Afrique du Sud devront s'isoler dix jours à leur arrivée en France. S'ils ne respectent pas cette règle, ils paieront une amende de 1500 euros, a annoncé Gabriel Attal ce lundi sur Europe 1.

Envolée des contaminations, hôpitaux en manque de lits : les 20 millions d'habitants de New Delhi vont être confinés une semaine à partir de lundi soir, pour éviter "une catastrophe encore plus grande". "Le système de santé de Delhi est au point de rupture. La situation du Covid-19 est grave", a déclaré à la télévision le chef du gouvernement local Arvind Kejriwal.

NEW DELHI CONFINÉE UNE SEMAINE

La vaccination contre le Covid sera ouverte le 1er mai à tous les adultes en Inde, qui est frappée par une deuxième vague massive de l'épidémie, a annoncé lundi le gouvernement. "Au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre Narendra Modi, la décision importante a été prise de permettre à toutes les personnes de plus de 18 ans d'être vaccinées à partir du 1er mai", a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le Portugal est entré lundi dans la troisième phase d'un déconfinement progressif entamé il y un mois, avec la réouverture des centres commerciaux, de l'intérieur des cafés et des restaurants, des salles de spectacle, des lycées et des universités.

"Nous avons pris la décision difficile mais vitale de placer l'Inde sur liste rouge", a annoncé le ministre de la Santé Matt Hancock devant les députés à la chambre des communes. Cette décision oblige tout Britannique et Irlandais entrant dans le pays à observer une quarantaine de dix jours dans un hôtel à ses frais.

La somme qui sera versée à la fondation de l'Organisation mondiale de la santé sera destinée à "acheter des vaccins contre le Covid-19, dans le cadre de l'effort mondial vers un accès équitable aux vaccins des personnes les plus à risques", annonce lundi dans un communiqué l'OMS.

Les versements du Fonds de solidarité au titre du mois de février ont concerné 492.000 entreprises pour un montant total de 2,7 milliards d'euros, a indiqué lundi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dans un tweet. Le chiffre n'est pas encore définitif puisque des demandes pour février peuvent encore être faites jusqu'au 30 avril, mais ne devrait plus beaucoup évoluer, indique-t-on à Bercy.

Près de cinq millions d'Israéliens, soit plus de la moitié de la population, ont reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech, selon les statistiques du ministère de la Santé publiées lundi. "Nous avons signé un accord avec Pfizer pour acquérir des millions de doses de vaccin qui vont nous permettre de continuer à lutter contre le corona jusqu'à la fin 2022", annonce le communiqué.

Israël a signé lundi un accord avec le géant pharmaceutique américain Pfizer permettant à Israël d'obtenir de nouveau des millions de doses du vaccin contre le Covid-19, selon un communiqué conjoint du bureau du Premier ministre et du ministère de la Santé.

Le comité d'urgence de l'OMS sur le Covid a indiqué lundi ne pas être favorable à un passeport vaccinal obligatoire pour les voyageurs internationaux, même si la pratique semble séduire. Dans un communiqué, les experts, chargés de guider le chef de l'OMS, recommandent de "ne pas exiger de preuve de vaccination comme condition d'entrée" pour les voyageurs internationaux "étant donné les preuves limitées (bien que croissantes) concernant la performance des vaccins sur la réduction de la transmission et étant donné l'inégalité persistante en matière de distribution mondiale des vaccins".

Par ailleurs, 31.214 personnes sont hospitalisées (+425) et on dénombre 449 décès en 24 heures.

Au total, on comptait 5970 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 5.893 la veille. En 24 heures, 502 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 233 patients la veille.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 12.751.098 personnes ont reçu au moins une injection (soit 19 % de la population totale et 24,3 % de la population majeure) et 4.675.008 personnes ont reçu deux injections (soit 7 % de la population totale et 8,9 % de la population majeure), indique ce lundi le ministère de la Santé.

Le CHU a également décidé de "la fermeture, à titre conservatoire, de l'internat le week-end du 16 au 19 avril" ainsi que de diligenter, parallèlement à l'enquête judiciaire, "une enquête administrative interne afin de déterminer l'identité des organisateurs et des participants à l'encontre desquels des sanctions disciplinaires seront prises".

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.