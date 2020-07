EN DIRECT - Covid-19 : près de 40.000 morts au Mexique, deuxième pays latino-américain le plus endeuillé

JOE BIDEN RÉPLIQUE





Après les récentes déclarations de Donald Trump sur le coronavirus, son opposant à la présidentielle américaine, Joe Biden n'a pas tardé à réagir. L'ancien vice-président de Barack Obama a déclaré "quand on parle de coronavirus, il ne faut pas croire un mot de ce qu'il dit" en parlant du président des Etats-Unis. "Monsieur le président, votre ignorance n'est pas une vertu ou un signe de votre force, elle sape notre réponse à cette crise sans précédent et coûte leur emploi et leur vie à des Américains" a-t-il ajouté.





"Il est grand temps pour le président Trump d'écouter quelqu'un d'autre que lui-même sur la manière de lutter contre le virus, parce qu'après six mois d'une mauvaise gestion meurtrière, c'est en train de devenir encore plus incontrôlable". Avec 140.120 décès et 3.7 millions de cas, les Etats-Unis sont le pays le plus touché par l'épidémie.