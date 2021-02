EN DIRECT - Covid-19 à Wuhan : un expert de l'OMS met en doute les renseignements américains sur le virus

FOOTBALL





Confrontée aux conséquences d'une double crise du Covid-19 et des droits TV, la Ligue de football professionnel (LFP) a demandé mardi au gouvernement un "plan de soutien d'urgence". L'organisation chiffre ses revenus audiovisuels globaux sur la saison à 759,1 millions d'euros, au lieu de 1,3 milliard initialement escompté, soit un manque à gagner de près de 600 millions d'euros.





"La LFP demande une réunion d'urgence avec le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, et le ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports pour recevoir les dirigeants de la LFP et une délégation de clubs afin de construire un plan de soutien d'urgence", indique le communiqué publié par l'instance qui estime par ailleurs que les mesures actuelles "se révèlent malheureusement insuffisantes ou inadaptées".