EN DIRECT - Covid-19 : "Le plan blanc sera probablement national dans quelques jours", affirme Véran

"PLUS DE 20 MILLIONS DE DOSES EN STOCK"





Au sujet de l'approvisionnement en vaccins contre le Covid-19, "nous avons plus de 20 millions de doses en stock et nous continuons d’en réceptionner chaque semaine, nous n’avons pas de soucis d’approvisionnement", a assuré sur CNews Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie. "J’ai commandé, pour la France, autant de doses que d’habitants pour les années 2022 et 2023", a-t-elle ajouté.





"Si on en a en trop, on les donne, c'est ce que l'on a déjà fait", a-t-elle poursuivi, assurant qu'Emmanuel Macron "a été l'un des premiers dirigeants mondiaux à donner en masse des vaccins à d'autres pays, et c'est essentiel aussi".