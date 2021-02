EN DIRECT - Covid-19 : le gouvernement durcit le ton pour éviter à tout prix un reconfinement

AFRIQUE DU SUD





Le président Cyril Ramaphosa a salué lundi l'arrivée des premières doses du vaccin comme une chance de "renverser la vapeur" sur une maladie qui a dévasté le pays, faisant de lui le plus endeuillé du continent. Les premiers vaccins seront administrés au 1,2 million de soignants d'ici deux semaines, après le passage du vaccin par une quarantaine et des procédures réglementaires et de vérification de qualité.

Le chef de l'État était à l'aéroport international OR Tambo pour recevoir les premiers stocks du vaccin AstraZeneca. "L'arrivée de ces vaccins contient la promesse que nous pouvons renverser la vapeur sur cette maladie qui a causé tant de dévastations et de difficultés dans notre pays et dans le monde", s'est félicité Cyril Ramaphosa un peu plus tard dans un discours officiel, dans lequel il a estimé que le pic de la deuxième vague était passé.