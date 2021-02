EN DIRECT - Variants : les premiers résultats en Ile-de-France ne sont "pas bons"

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ





Le ministère de l'Economie a indiqué ce mardi dans un communiqué que l'activité du Médiateur des entreprises, qui aide les chefs d'entreprise à trouver des solutions face aux difficultés rencontrées, a fortement augmenté en 2020. Plus de 9600 sollicitations et demandes de médiations ont été reçues et gérées par les équipes en 2020. "Cette hausse est à mettre en lien direct avec la crise économique provoquée par l’épidémie de la Covid-19", commente le Médiateur.





Sur les 6075 sollicitations, six fois plus nombreuses qu'en 2019, 50% concernaient des problématiques entre bailleurs et preneurs de baux commerciaux et professionnels. Les autres sollicitations ont très majoritairement porté sur les mesures de soutien, notamment l’aide versée au titre du fonds de solidarité. Les demandes ont émané en particulier des secteurs les plus touchés par la crise : l’hôtellerie-restauration (20,3%), le commerce (16,9%), ou encore les services aux particuliers (10%).