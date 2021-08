EN DIRECT - Covid-19 : la mortalité repart à la hausse aux États-Unis

17 MOIS APRÈS, LES MEXICAINS DE RETOUR À L'ÉCOLE





Après 17 mois d'interruption, quelque 25 millions d'élèves mexicains du primaire, secondaire et supérieur, ont repris ce lundi les cours en présentiel. Le gouvernement a fait valoir que le retour serait "volontaire et sûr" et que le système éducatif adopterait un modèle hybride, avec des cours en face à face mais aussi à distance.





"C'est aux mères, aux pères et aux jeunes de prendre la décision. L'école est irremplaçable, c'est le deuxième foyer. Non seulement ils y acquièrent des connaissances, mais c'est un lieu de coexistence", a déclaré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) lors de sa conférence matinale quotidienne. Des parents et des opposants au gouvernement d'AMLO se demandaient toutefois s'il était judicieux d'ouvrir les établissements scolaires alors que la troisième vague de l'épidémie perdure.