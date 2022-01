EN DIRECT - Covid-19 : l'OMS recommande deux nouveaux traitements pour des cas bien précis

OMICRON PERTURBE FORTEMENT L'ÉDUCATION EN GUYANE





Plus de 50% des établissements fermés, plus de 1000 enseignants indisponibles: le fonctionnement scolaire est très perturbé par l'extension du variant Omicron en Guyane où le taux de vaccination est faible, a alerté mercredi le rectorat.





"117 établissements du premier degré sur les 187 que compte le département sont fermés. Il n'y a plus assez de personnel disponible pour assurer leur fonctionnement. Dans le second degré, 17 des 37 collèges et sept des 16 lycées sont dans le même cas. Pour les enseignants, 1318 sont absents sur 7.350, sans compter les employés administratifs et techniques. Il y a les positifs, les cas contacts, ceux dont un enfant est malade", a détaillé le recteur Alain Ayong Le Kama, lors d'une conférence de presse.