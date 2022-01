EN DIRECT - Télétravail : l'amende pour les entreprises qui ne respectent pas les règles passe de 1000 à 500 euros

"JE NE SUIS PAS PARFAIT, JE FAIS DES ERREURS", ASSUME BLANQUER





Invité sur France Info ce vendredi, le ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer n'est pas inquiet après la mobilisation massive des enseignants, arguant "ne pas être sur la touche, il n'y a pas de 'problème Blanquer'.""Ce qui s'est passé cette semaine, c'est du travail très collectif. J'aime la rationalité : le fait qu'on puisse prendre des décisions et de manière rationnelle, c'est ce qu'on a fait hier soir, et j'étais très heureux d'annoncer ces nouvelles mesures", assume-t-il, non surpris par la mobilisation d'hier. "J'en prends acte. On est tous lassés de ce virus et il est normal qu'une lassitude s'exprime", déclare-t-il.





"Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs. C'est le propre de l'être humain. Il n'y aucun problème à dire que je suis désolé", conclut-il, demandant à "passer à autre chose".