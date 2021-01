EN DIRECT - Covid-19 : Boris Johnson annonce le retour d'un confinement total en Angleterre

DE LA DIFFICULTÉ À METTRE EN PLACE "UN SYSTÈME DE VACCINATION À LARGE ÉCHELLE" SELON FRANÇOIS BRICAIRE





La France à la traîne, comment expliquer une telle lenteur ? "Incontestablement, il y a des retards mais un retards dans un pays qui est compliqué" estime François Bricaire, infectiologue sur LCI. La France a, selon lui, "une population qui n'admet pas facilement les vaccins, à laquelle il faut tout expliquer et donner les éléments pour rassurer. En d'autres termes, dans un respect de l'éthique et de la loi, on comprend bien qu'il est difficile et long de mettre en place un système de vaccination à large échelle", dit-il. "Au-delà des réflexions sur la vaccination, il faut maintenant agir et vacciner" ajoute-t-il.