EN DIRECT - Covid-19 : les États-Unis franchissent la barre des 11 millions de cas confirmés

11 MILLIONS DE CAS AUX ETATS-UNIS





Les Etats-Unis ont enregistré un million de nouvelles infections au Covid-19 en moins d'une semaine et franchi la barre des 11 millions de cas dimanche, selon l'université Johns Hopkins. Le seuil des 10 millions de personnes infectées avait été atteint le 9 novembre. Le nombre de cas s'établissait à 11.025.046 à peine six jours plus tard, selon les statistiques de Johns Hopkins.





Un total de 246.108 décès ont été recensés. Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché au monde par l'épidémie et la tendance est à la dégradation depuis début novembre, ce qui a contraint les autorités à mettre en oeuvre de nouvelles restrictions. Chicago, troisième ville du pays, va entrer en confinement à partir de lundi, tandis que New York, très touchée au printemps, s'efforce de contrer une nouvelle vague en imposant de nouvelles mesures aux bars et restaurants. Les écoles y restent en revanche ouvertes.