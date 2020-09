EN DIRECT - Covid-19 : "Nous ne souhaitons pas isoler à nouveau les personnes âgées", promet Macron

ETATS-UNIS





Le bilan officiel de la pandémie de Covid-19 devrait atteindre 200.000 morts lundi aux Etats-Unis. Selon l'université Johns Hopkins, 199.743 habitants des Etats-Unis sont morts du coronavirus sur 6,8 millions de cas recensés, devant l'Union européenne (144.000 morts), le Brésil et l'Inde. Les Etats-Unis enregistrent encore chaque jour presque un millier de décès ce qui, rapporté à la population, est le quadruple du taux de mortalité européen, selon Our World in Data.





Ce bilan est pour Joe Biden le symbole de l'incompétence de Donald Trump face à la plus grande épreuve de son mandat. "A cause des mensonges et de l'incompétence de Donald Trump au cours des six derniers mois, nous avons assisté à l'une des pertes de vies américaines les plus lourdes de l'Histoire", a attaqué l'ancien vice-président lundi. "Il n'était pas au niveau (pour cette crise). Il s'est figé, il n'a pas agi. Il a paniqué", a-t-il asséné.





Plus tôt dans la journée, le président républicain s’était au contraire donné la note "A+" pour sa propre gestion de la crise, déclarant que si Biden, qui était vice-président pendant la pandémie de grippe H1N1 en 2009, avait géré la crise du coronavirus "comme il a géré la grippe porcine, 2 ou 3 millions de personnes seraient mortes".