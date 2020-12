EN DIRECT - Maintien de la fermeture des lieux culturels : la mairie de Paris demande une concertation

LA SUISSE ADOPTE DE NOUVELLES MESURES SANITAIRES





La Suisse, qui ne parvient pas à maîtriser l'épidémie de Covid-19 avec des taux de contamination parmi les plus élevés d'Europe, a adopté ce vendredi un train de mesures pour ralentir la circulation du virus. Parmi elles, la fermeture des restaurants, bars et magasins à 19h. Ces établissements pourront toutefois rester ouverts jusqu'à 1h00 la nuit du 24 au 25 décembre et celle du 31 décembre au 1er janvier, a indiqué le gouvernement, en précisant que ces mesures étaient valables à compter de ce week-end.





Des exceptions à la fermeture des restaurants et magasins seront possibles, dans les cantons ayant une "bonne situation épidémiologique", à savoir si le taux de reproduction est inférieur à 1 durant au moins 7 jours consécutifs et si le nombre de nouvelles infections par 100.000 personnes est inférieur à la moyenne suisse au cours des 7 derniers jours. Les magasins, établissements de loisirs et de sport, musées et bibliothèques devront également fermer à 19h, ainsi que les dimanches.