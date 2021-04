EN DIRECT - Covid-19 : les terrasses et lieux de culture rouvriront le 19 mai

LE CALENDRIER DU DÉCONFINEMENT DÉVOILÉ





Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer vendredi dans la presse quotidienne régionale sur le calendrier du déconfinement, les principales informations ont été dévoilées ce jeudi, avec un peu d'avance. La sortie de cette période de restrictions se fera en 4 étapes, peut-on lire dans la presse régionale :





- le 3 mai, les restrictions de circulation seront levées et il sera à nouveau possible de circuler sur l'ensemble du territoire, sans attestation. Elles seront en revanche nécessaires pour les déplacements nocturnes, puisque le couvre-feu sera maintenu à 19h. Les enseignements en présentiel reprendront par ailleurs dans les lycées, ainsi que dans les classes de 4e et de 3e avec 50% des effectifs seulement. Seuls les 5e et 6e pourront retourner en classe à temps plein ;





- le 19 mai, le couvre-feu passera à 21h et les restaurants et cafés pourront accueillir les clients sur leurs terrasses, dans la limite de 6 personnes par table. Tous les commerces pourront rouvrir, sous conditions de jauges et de protocoles sanitaires adaptés, tout comme les cinémas, théâtres, musées, monuments et salles de spectacle avec public assis. Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public resteront interdits ;





- le 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23h et les cafés et restaurants pourront à nouveau accueillir des clients en salles, toujours avec des tables de 6 personnes maximum. Les salles de sport rouvriront leurs portes. Le télétravail, jusque-là maintenu, sera "assoupli". Et alors que les vacances d'été approcheront, le pass sanitaire entrera en vigueur pour faciliter les voyages à l'étranger et permettre d'assister à de grands événements.





- le 30 juin, le couvre-feu sera levé. Le gouvernement prévoit la levée des limites de jauge dans les établissements recevant du public et la possibilité d'accéder à "tout événement" rassemblant plus de 1000 personnes grâce au pass sanitaire. Les discothèques, en revanche, devront rester fermées.