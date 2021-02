EN DIRECT - Covid-19 : 4.376 infections supplémentaires ce lundi, en légère hausse sur une semaine

VACCINATION CHEZ SON MÉDECIN





Alain Fischer l'assure ce lundi matin : il sera bientôt possible de se faire vacciner chez son médecin dans les prochaines semaines. "On pourra vacciner chez les généralistes les plus de 65 ans avec des comorbidités, et ensuite, assez rapidement, on espère que la vaccination puisse s’étendre aux pharmacies comme pour les syndromes grippaux"