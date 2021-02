EN DIRECT - Covid-19 : 815.000 personnes ont reçu une deuxième injection de vaccin en France

INNOVATION





La société BioSerenity, fabricant de masques pour Santé Publique France, a annoncé ce mardi avoir mis au point un masque présenté comme le premier à la fois "filtrant et décontaminant" face au Covid-19, en utilisant une couche textile "tueuse" de virus.





Ce masque "Made in France", certifié CE pour sa version FFP et en attente de cette certification le 22 février pour sa version chirurgicale, "a la capacité de bloquer et tuer les virus" aérosolisés, a affirmé lors d'une conférence de presse le directeur général de BioSerenity, Marc Frouin. Il est disponible à la commande dès ce mardi pour sa version FFP et le 22 février pour sa version chirurgicale.





Préconisé pour un port de 4h, il a été développé en partenariat avec des chercheurs de l'université et du CHU de Lille, de l'Inserm et du CNRS. Les études menées ont montré une réduction du virus de 99.9% en moins de 5 minutes, et de 99.96% en moins de 2 heures.