EN DIRECT - France, Allemagne, Brésil... Les cas de Covid-19 atteignent des niveaux records

SALON DE L'AGRICULTURE





Le Salon de l'Agriculture aura-t-il lieu ? Ses organisateurs y croient. "Les équipes d’organisation, en collaboration et consultation avec les différentes parties prenantes, travaillent à la préparation de cette édition qui ne sera pas comme les autres", précisent-elles ce mardi soir dans un communiqué.





"En effet, la 58ème édition sera celle des retrouvailles, mais également de la responsabilité collective, le succès de l’événement reposant sur sa capacité à proposer un moment de rencontre et de partage, dans le respect des consignes sanitaires. A date, les principaux axes en cours de travail sont les suivants : port du masque et passe-vaccinal obligatoires, ventilation optimisée des pavillons, et organisation des conditions nécessaires à des consommations et dégustations selon la règlementation actuelle en vigueur."





L'événement est censé se tenir du 26 février au 6 mars.