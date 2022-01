EN DIRECT - Grève des enseignants : la manifestation prévue jeudi à Paris ne sera "pas empêchée"

PAS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE CHEZ LES MOINS DE 75 ANS AVEC LES VACCINS ARN





Une large étude menée par l'Agence du médicament, et publié ce mardi, confirme la sécurité des vaccins Pfizer et Moderna. En revanche, les vaccins à adénovirus, AstraZeneca et Janssen sont "associés à une légère augmentation du risque d'infarctus du myocarde et d'embolie pulmonaire chez les adultes, dans les deux semaines suivant l'injection".