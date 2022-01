EN DIRECT - Covid-19 : "Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé", selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet

PAS D'IMMUNITÉ COLLECTIVE





Pour Arnaud Fontanet, il n'y aura pas d'"immunité collective", qui arrête toute contamination et il n'exclut pas une sixième ou septième vague. Pour autant, il assure, cela ne veut pas dire que ces vagues seront plus dangereuses.





"Ce virus, il va s’installer, il va circuler et on aura très probablement des épidémies de Covid dans les années qui viennent. Ce qui est très important, c’est qu’à chaque vague, on a renforcé notre immunité. Et au fur et à mesure, on se protège des formes graves", a-t-il expliqué dans la matinale de France Inter.





Pour lui donc, la mise en place d'un modèle de surveillance du Covid similaire au modèle de surveillance de la grippe, comme l'Espagne a pu l'annoncer la semaine dernière, pourrait être la solution. Il recommande par ailleurs la levée des mesures de restriction actuelles mi-février.