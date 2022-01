EN DIRECT - Covid-19 : "On a des raisons d’être optimiste", juge Gabriel Attal

EUROPE





En raison de la pandémie, l’UE a fermé ses frontières extérieures en mars 2020 pour les voyages non essentiels et a établi depuis une liste restreinte, régulièrement actualisée, de pays tiers dont les résidents, même non vaccinés, sont autorisés à se rendre en Europe pour des voyages dits non essentiels. Sur fond de flambée du très contagieux Omicron, le Conseil européen a entériné le retrait du Canada, de l’Argentine et de l’Australie de cette liste. Les États, qui conservent le dernier mot dans le domaine de la santé, gardent toutefois "la possibilité de lever les restrictions temporaires en matière de déplacements non essentiels vers l’UE pour les voyageurs entièrement vaccinés", conformément à une décision des Vingt-Sept en mai.