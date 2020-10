EN DIRECT - Covid-19 en France : le plan blanc réactivé en Île-de-France, annonce le directeur de l'ARS

EMMANUEL MACRON : DE NOUVELLES MESURES JEUDI





"Des annonces seront faites demain (ndlr : jeudi), l'épidémie continue de monter, il y a des légers mieux sur certains territoires mais le virus circule toujours" a déclaré le président Emmanuel Macron ce mercredi soir sur TF1, depuis un des villages sinistrés des Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex.





"Dans les endroits où ça circule trop vite, on doit aller vers plus de restrictions (...) comme celle qu’on a connu dans les Bouches du Rhône. "La stratégie retenue n'est pas de limiter les déplacements mais de responsabiliser les concitoyens, il faut prendre soin des autres, prendre soin des plus fragiles et aussi, prendre soin de nos soignants : les mesures de restriction sont prises pour soulager les soignants qui subissent une forte pression et ont de plus en plus de lits occupés à cause du Covid".