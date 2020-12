EN DIRECT - Macron positif : les premières images du Président après l'annonce de sa contamination

JEROME SALOMON





Après les fêtes de fin d'année, les autorités de santé craignent un relâchement et une reprise plus intense de l'épidémie. "Il faut absolument tout faire pour ne pas recommencer un confinement (...) et plus on est mobilisés individuellement, plus on a de chances de réussir ce pari collectif", estime le directeur général de la Santé. "Quant au risque de troisième vague, c'est pour l'instant un risque théorique."