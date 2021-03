EN DIRECT - Covid-19 en France : 24.818 patients hospitalisés dont 3.743 en réanimation

CHUTE DE POPULARITÉ POUR ANGELA MERKEL





En Allemagne, le gouvernement n'échappe pas non plus aux critiques vis-à-vis de sa politique en matière de prévention contre le Covid-19. Selon un sondage publié ce dimanche par le quotidien Bild, Angela Merkel et les conservateurs allemands voient leur popularité chuter à une semaine d'élections régionales ayant valeur de test en vue des législatives de fin septembre.





Le parti démocrate-chrétien (CDU) de la chancelière et son allié chrétien-social bavarois CSU ne recueillent plus que 32% des intentions de vote, soit moins que lors des dernières élections législatives de 2017 (32,9%). Il s'agit d'une baisse de deux points en une semaine et aussi du niveau le plus bas atteint depuis un an par cette famille politique.