EN DIRECT - Covid-19 : la mairie de Paris opposée à un confinement seulement le week-end

MAIRIE DE PARIS





"La maire s'opposera" à un confinement le week-end, sur le modèle de ce qui a été décidé à Nice et à Dunkerque, a expliqué son Premier adjoint. "Je confirme que nous avons une grande réticence sur cette mesure. Elle nous semble extrêmement contraignante (...) et trop faiblement efficace sur le plan sanitaire. (…) Nous ne pouvons pas faire de l’action publique sous le prisme utilitariste de l’activité économique et d’un modèle productiviste de nos vies citoyennes. On ne peut pas s’engager pendant encore des mois dans un modèle métro-boulot-dodo où il est autorisé d’aller dans les transports en commun, il est autorisé d’aller à l’école, autorisé d’aller en entreprise, autorisé d’aller au travail, mais où il ne serait plus autorisé d’aller se promener le week-end."