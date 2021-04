EN DIRECT - Déconfinement : Macron s'adressera aux Français "au plus tard le 5 mai"

Selon les chiffres actualisés de Santé publique France (SpF), 5978 personnes occupent dimanche les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) contre 5958 malades la veille. En 24 heures, 218 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 348 la veille.

La France va "apporter dans les prochains jours un soutien significatif en capacités d'oxygène" à l'Inde qui affronte une flambée des cas de coronavirus, a annoncé dimanche l'Elysée à l'AFP. Cette aide devrait se traduire par l'envoi de respirateurs à oxygène dont le pays, qui compte 1,3 milliard d'habitants, manque cruellement, a expliqué une source proche de l'exécutif, sans plus de précisions.

Des autotests pour les enseignants puis les lycéens, une fermeture au premier cas déclaré... Voici ce qui est prévu à compter de ce lundi dans les écoles, collèges et lycées.

Les accords conclus entre l'Union européenne et les sociétés pharmaceutiques pour acquérir des vaccins contre le Covid-19 sont pointés du doigt pour leur manque de transparence. Nous avons pu consulter l’un des plus importants d'entre eux : le premier contrat signé avec le laboratoire Pfizer-BioNTech.

Le HCSP préconise que, "dans un cadre privé familial ou amical en milieu intérieur fermé", "toutes les personnes réunies puissent ne pas porter de masque si elles ont toutes bénéficié d'un schéma vaccinal complet et à condition de respecter les autres mesures barrières : hygiène des mains, distance interindividuelle, aération et limitation à six du nombre de personnes."

À mesure que la vaccination s'accélère et que les connaissances sur le virus progressent, certains s'interrogent sur l'utilité du port du masque à l'extérieur. Dans certains pays, il n'est d'ailleurs plus obligatoire, et même en France, certaines villes ont sauté le pas. N'est-ce pas trop prématuré ?

La crise sanitaire commence à coûter cher. Après les tests et les masques, il y a maintenant la campagne de vaccination. Et la facture pourrait bien être salée, car au-delà du prix de la dose, négocié au niveau européen, il y a aussi l'acheminement des vaccins, leur stockage et la main d'œuvre pour les administrer.

L'ancien président péruvien Martin Vizcarra a été testé positif au coronavirus six mois après avoir bénéficié d'une vaccination anticipée, qui avait suscité un scandale politique.

Après trois semaines de fermeture de l'ensemble des établissements scolaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de maintenir son calendrier : rentrée ce lundi pour les écoliers, tandis que collégiens et lycéens reprennent en distanciel jusqu'au 3 mai, date à laquelle ils pourront retourner dans leurs établissements, souvent en demi-jauge.

Les écoles primaires et maternelles rouvrent lundi pour une rentrée qui s'annonce complexe, entre la montée en puissance des tests voulue par le gouvernement et le maintien d'un protocole sanitaire strict qui risque de provoquer de multiples fermetures de classes.

Les îles Fidji ont échappé largement à la pandémie grâce à des mesures strictes, dont des contrôles aux frontières et des placements en quarantaine. Depuis l'apparition du virus, moins d'une centaine de cas et deux décès ont été enregistrés.

Le secrétaire à la Santé, James Fong, a déclaré que quatre nouveaux cas de coronavirus avaient été recensés au cours du week-end écoulé. "Trois de ces cas comprennent des personnes qui ont assisté à ces obsèques (...) notamment un mari et sa femme qui ont propagé le virus au sein de la communauté", a-t-il précisé.

"Les Américains, d'après ce que je peux voir, utilisent des vaccins approuvés par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Cela permettra la libre circulation et les déplacements vers l'Union européenne", a indiqué la présidente de la Commission européenne. "Une chose est claire : les 27 États membres accepteront, sans condition, tous ceux qui sont vaccinés avec des vaccins approuvés par l'EMA", a-t-elle encore précisé.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché avec 572.194 décès devant le Brésil (390.797), le Mexique (214.853), l'Inde (192.311) et le Royaume-Uni (127.417).

Au regard de ces résultats encourageants, l'élu a confirmé que le confinement local prendrait fin ce lundi à minuit dans la région, et notamment dans la ville de Perth. Toutefois, les autres restrictions seront, elles, assouplies progressivement.

Après l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, la France a annoncé apporter de l'aide à l'Inde, en proie à une flambée épidémique sans précédent.

Après une fermeture de trois semaines, les écoles maternelles et primaires rouvrent ce lundi 26 avril. Pour cette rentrée, le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale se rendront dans une école en Seine-et-Marne.

MACRON ET BLANQUER EN VISITE DANS UNE ÉCOLE DE MELUN

Une grande majorité de la vingtaine de régions italiennes sont désormais classées en jaune, le niveau le plus bas de risque face à la pandémie. Conséquence : les bars et restaurants y sont autorisés à servir en terrasse et aussi le soir, pour la première fois depuis six mois. Les cinémas, salles de concert et salles de spectacles rouvrent également partiellement (50%de leur capacité) ce lundi dans le pays.

Malgré la crise liée à la pandémie de Covid-19, les dépenses militaires mondiales ont poursuivi leur ascension en 2020. Selon un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), elles ont atteint près de 2000 milliards de dollars (environ 1666 milliards d’euros), soit une progression de 2,6 % sur un an. (1981 milliards de dollars, soit environ 1650 milliards d’euros en 2019).

Six millions d'élèves français retrouvent le chemin de l'école ce lundi. Un véritable soulagement pour les parents mais aussi un réel défi sur le plan sanitaire dans un contexte où la situation demeure encore des plus fragiles.

Dans la foulée, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a précisé que "la mi-mai c'est plutôt le 15 mai que le 10 mai". "L'horizon qui a été fixé par le président de la République, c'est la mi-mai. À la mi-mai, si on se met à tout rouvrir de manière brutale, sans coordination, alors même qu'on s'y prépare depuis plusieurs semaines, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réactiver la circulation du virus", a également prévenu le ministre de l'Économie.

Le dirigeant espère "si possible" que les restaurants et commerces fermées puissent rouvrir leurs portes dès "le 10 mai, avant l'Ascension". "Il y a un grand weekend qui se prépare, il y a des commerces qui pourraient faire des bonnes journées de chiffre d'affaires, donc c'est l'occasion de rouvrir", a-t-il souligné.

L'Inde est actuellement touchée par une vague épidémique extrêmement violente. La situation est particulièrement catastrophique autour de la capitale, New Delhi, où les hôpitaux font face à un afflux très important de patients. LCI fait le point.

Invité de LCI ce lundi, Gabriel Attal a confirmé la levée des restrictions de déplacement (rayon de 10kms et inter-régionaux) le 3 mai prochain.

"Ces images ne sont pas admissibles", a martelé Gabriel Attal au micro de LCI au sujet de la fête sauvage des Buttes-Chaumont dimanche. "J'entends parfaitement la lassitude, et notamment celle des jeunes, mais il n'y aurait rien de pire que de gâcher les efforts de plusieurs mois", a-t-il ajouté.

Certaines publications de cette page très consultée avaient déjà été bloquées par la plateforme. L'élu avait également été contraint de quitter le parti Libéral à la suite de déclarations controversées concernant l'innocuité des vaccins, les mesures de confinement et la promotion de traitements non scientifiquement prouvés du coronavirus.

Interrogé par Europe 1, Bruno Le Maire a affirmé ce lundi que le retrait des aides liées au Covid-19 se ferait de manière "progressive". "Ce sera du sur-mesure", ajoute le ministre de l'Économie, estimant la situation très hétérogène en fonction des secteurs. "On n'a pas pris autant de moyens pendant 14 mois pour sauver des emplois et les entreprises pour tout perdre en trois semaines en nous précipitant à retirer les aides", conclut-il.

La chanteuse américaine a lancé un mouvement en ligne ce samedi 24 avril pour que les grandes puissances mondiales s'engagent à redistribuer des vaccins anti-Covid aux pays les plus démunis. Emmanuel Macron a répondu à cet appel dès dimanche.

"Nous avons la chance d'avoir un temps d'avance sur l'épidémie. Notre statut zéro Covid est rare dans le monde et permet de pouvoir vacciner sans circulation du virus", a-t-il déclaré devant la presse. "La Nouvelle-Calédonie ne pourra pas ad vitam aeternam vivre en dehors du monde. Il faut se préparer à ce qu'un jour, on vive avec le virus", a-t-il toutefois souligné martelant que la "meilleure façon d'agir en ce moment est de se faire vacciner".

Gabriel Attal a affirmé lundi qu'Emmanuel Macron reviendrait "prochainement" devant les Français pour "leur donner les étapes du calendrier de réouverture" de certaines terrasses et lieux de culture à compter de la "mi-mai.

Pour bénéficier de cette liaison, les Hongkongais souhaitant se rendre à Singapour devront avoir reçu leurs deux doses de vaccin. Les voyageurs en provenance de Singapour, où le taux de vaccination est d'environ 20%, ne seront, eux, pas tenus d'être vaccinés mais devront présenter un test négatif avant leur départ et à l'arrivée.

Hong Kong et Singapour ont annoncé conjointement lundi leur intention de lancer une "bulle" aérienne permettant aux voyageurs des deux villes de ne pas effectuer de quarantaine à l'arrivée. Ce projet pourrait voir le jour à partir du 26 mai prochain. Dès lors, un vol quotidien transportant jusqu'à 200 passagers fera la navette entre les deux villes. La fréquence pourrait ensuite passer à deux vols par jour à partir du 10 juin.

PROJET DE "BULLE AÉRIENNE" ENTRE HONG KONG ET SINGAPOUR

Depuis quelques jours en Italie, les soignants sont obligés de s'immuniser. Une mesure prise pour éviter que les médecins, pharmaciens et infirmiers soient à l'origine de contaminations.

Prix des doses, acheminement et stockage des vaccins, main d'œuvre pour les administrer... La facture de la vaccination s'annonce salée.

Depuis plusieurs jours, les établissements médicaux, saturés, font face à une pénurie de médicaments, d’oxygène, de lits, et même de brancards. France, Allemagne, États-Unis et plusieurs autres pays se sont déjà engagés à envoyer des fournitures et de l'aide à ce pays du sud de l'Asie de plus d'un milliard d'habitants.

LA POUSSÉE ÉPIDÉMIQUE TOUJOURS PLUS FORTE EN INDE

Jean-Michel Blanquer a posté ce lundi un message sur Twitter pour souhaiter une bonne rentrée des classes aux élèves retrouvant le chemin de l'école. Il a également tenu à saluer le travail abattu par les enseignants et personnels de l'Éducation Nationale "qui permettent cet accomplissement si fondamental".

Par ailleurs, un grand nombre de lieux publics (cinémas, piscines, salles de sport, etc.) vont également fermer leurs portes dans la capitale. La semaine dernière, les écoles, les bars et des boîtes de nuit avaient déjà dû cesser leurs activités.

Les autorités thaïlandaises ont annoncé lundi la mise en place de nouvelles restrictions pour tenter de freiner la nouvelle vague épidémique qui touche le pays. Le port du masque est désormais obligatoire dans tous les lieux publics à Bangkok et dans 47 autres provinces. Les manquements seront sanctionnés d'une amende de 20.000 bahts (526 euros).

"C'est avec regret que je me vois dans l'obligation d'annuler officiellement les fêtes de la San Fermin pour cette année 2021", a indiqué Enrique Maya expliquant que la tenue des fêtes "représentait un risque vraiment très élevé".

Selon nos informations, le président devrait "revenir devant les Français prochainement, au plus tard le 5 mai" pour évoquer la stratégie française de déconfinement.

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.