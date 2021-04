EN DIRECT - Déconfinement : "Les choses se feront progressivement, on ne va pas tout rouvrir d'un coup", affirme Gabriel Attal

VACCINATION DES ENSEIGNANTS





Jean-Michel Blanquer explique qu'il est "obligé de reconnaître une forme de défiance" via à vis du vaccin AstraZeneca, y compris chez les enseignants de plus de 55 ans. Il défend pourtant son utilisation et a voulu "donner l'exemple" en se faisant lui-même vacciner. Au sujet de la campagne de vaccination : "J'aimerais que ça aille plus vite et plus fort, mais commençons d'abord par les plus de 55 ans."