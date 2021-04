EN DIRECT - Covid-19 : l'arrivée d'un nouveau variant résistant au vaccin "pourrait changer la situation", selon Macron

MACRON À LA PRESSE RÉGIONALE





À la presse régionale, Emmanuel Macron fait part de son incertitude quant à l'évolution de l'épidémie, avec cette nouvelle donnée des variants du virus, plus contagieux et redoutables. "Est-ce que je peux vous dire, les yeux dans les yeux, qu’on ne sera plus jamais débordé par ce virus ? C'est impossible. Il semble que les vaccins dont nous disposons sont efficaces face aux variants, mais vous voyez bien que nous en découvrons de nouvelles formes chaque semaine. Il faut donc rester vigilant. Maintenant, notre combat, c'est de vacciner le plus vite possible pour augmenter notre immunité collective. Il faut le faire évidemment en Europe, mais également en aidant l'Afrique et les pays les plus pauvres. Ce n'est pas simplement de la solidarité, c'est aussi de l'efficacité." L'institut Pasteur, lui, redoute l'arrivée d'une quatrième vague dès cet été en France si les restrictions sont levées trop rapidement et ce, "même sous des hypothèses optimistes concernant le rythme de vaccination".