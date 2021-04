EN DIRECT - Record de morts du Covid-19 en 24 heures, la catastrophe se poursuit en Inde

LA MAIRIE DE CANNES ANNONCE OUVRIR LA VACCINATION AUX CANNOIS ÂGÉS D'AU MOINS 40 ANS, Y COMPRIS SANS COMORBIDITÉ





Le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, a annoncé mercredi l'ouverture de la vaccination aux Cannois dès 40 ans, au moment où le gouvernement refuse d'élargir l'accès à la vaccination, malgré des demandes de plus en plus pressantes.





Grâce à une nouvelle dotation de vaccins et compte tenu de la décision de "reporter de 28 à 42 jours l'administration de la 2ème injection, la mairie de Cannes ouvre la programmation des rendez-vous pour les Cannois et professionnels du privé exerçant à Cannes, âgés de 40 ans et plus sans comorbidité", a-t-elle précisé dans un communiqué.





Il y a un mois, l'édile avait déjà déclenché l'ire gouvernementale en ouvrant les centres de vaccinations aux personnes âgées de 50 ans et plus. Près d'un tiers des 75.000 Cannois ont reçu au moins une première injection, selon la mairie, qui assure que 100% des publics cibles ou prioritaires se sont vus proposer un rendez-vous. Officiellement, la vaccination est pour l'instant ouverte en France aux plus de 55 ans, aux 50-54 ans les plus fragiles et à certaines professions ou personnes vulnérables.