EN DIRECT - Le chômage en légère baisse au premier trimestre, et ça malgré la crise sanitaire

LASSITUDE





Invité sur RTL, l'ancien ministre de Jacques Chirac, Philippe de Villiers, appelle "à l'insurrection des consciences, la liberté de vivre, de créer, d'ouvrir, d'étudier autrement et de faire la fête". "Nous sommes dans une France lunaire", soutient-il.





"Il y a ceux qui ont réussi au début et raté à la fin. Il y a ceux qui ont raté au début et réussi à la fin. Et nous on a raté au début et on a raté à la fin", estime le fondateur du Puy du Fou.