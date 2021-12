EN DIRECT - Covid-19 : les masques FFP2 au graphène à éviter par précaution, selon l'Anses

DANEMARK RÉDUIT L'INTERVALLE ENTRE LA DOSE DE RAPPEL





Comme plusieurs pays européens, le Danemark va précipiter l'accélération de sa campagne de vaccination de rappel. Les autorités sanitaires ont annoncé, ce lundi, que tous les plus de 40 ans pourraient recevoir cette dose plus rapidement que prévu.





"A cause du nouveau variant plus contagieux Omicron, les autorités sanitaires danoises ont décidé d'avancer la troisième dose pour toutes les personnes âgées de 40 ans et plus, afin qu'elles reçoivent le vaccin quatre mois et demi après leur deuxième dose", contre six mois jusqu'à présent, a déclaré l'Agence nationale de santé.