EN DIRECT - Déconfinement : tout le gouvernement présent au Conseil des ministres, une première depuis octobre 2020

EURO





La sélection suédoise pour l'Euro va être soumise à des mesures anti-Covid renforcées après la détection mardi de deux cas chez les joueurs : l'ailier vedette Dejan Kulusevski et le milieu Mattias Svanberg, a annoncé la fédération.





"Puisqu'il s'agit désormais de deux joueurs testés positifs, l'équipe médicale et la direction de la sélection se sont réunis mardi soir pour discuter de différentes mesures pour limiter le risque de contagion", a indiqué la fédération suédoise dans un communiqué publié tard mardi.





Une série de mesures ont été actées: des tests rapides quotidiens et un nombre renforcé de tests PCR, des réunions en intérieur en plus petits groupes et dans des espaces plus grands, des soins plus limités et possiblement en extérieur, etc.