EN DIRECT - "La situation est entre nos mains, le confinement n'est pas une fatalité" déclare Gabriel Attal

Invité sur Sud Radio ce mercredi, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et des députés de l'UDI à l'Assemblée, a estimé que le confinement " sera inéluctable". "Plus on arrivera à confiner tard, plus on sauvera l'économie, plus on aura vacciné, et plus nous arriverons vers les beaux jours ".





Il a de plus invité le gouvernement à réfléchir à la vaccination des étudiants. "La situation des #étudiants aujourd'hui, c'est le deuxième drame sanitaire. Vaccinons nos jeunes !", a-t-il déclaré.