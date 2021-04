EN DIRECT - Décrue du nombre d'hospitalisations et de personnes en réanimation

DES NOUVEAUX CLUSTERS A SINGAPOUR





De nouveaux foyers de contagion se sont déclarés à Singapour, où le virus est pourtant largement sous contrôle, ont annoncé les autorités. Ils concernent notamment un hôpital où plusieurs cas se sont déclarés, y compris chez une infirmière vaccinée, et qui a dû fermer quatre services. Après un confinement partiel et une campagne très stricte de test et de traçage des contacts, le Covid-19 avait quasiment disparu à Singapour et quasiment plus aucun cas de transmission locale n'avait été signalé ces derniers mois.





Mais 16 nouvelles contaminations ont été découvertes jeudi, le plus grand nombre depuis juillet 2020, et 9 autres ce vendredi. 13 de ces nouveaux cas sont donc liés à l'hôpital Tan Tock Seng, l'un des principaux établissements hospitaliers de Singapour, où une infirmière philippine qui avait reçu ses deux doses de vaccins a été la première à développer et signaler des symptômes cette semaine. Les autres cas sont liés à un responsable des services de l'immigration travaillant à l'aéroport.