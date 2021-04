EN DIRECT - La HAS saisie sur la possibilité d'ouvrir la vaccination avec l'AstraZeneca à tous les volontaires

LES CROISIÈRES EN FLORIDE





Après un an de paralysie liée à la pandémie, les croisières pourraient reprendre en Floride dès mi-juillet, selon une lettre envoyée mercredi par les autorités sanitaires américaines. Les bateaux seront autorisés à naviguer s'ils certifient que 98% des membres de leur équipage et 85% des passagers sont vaccinés, selon un courrier des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qu'a obtenu l'AFP. Si ces conditions sont remplies, les navires n'auront pas à exiger des tests PCR pour l'équipage et les touristes, mais simplement des tests antigéniques avant l'embarquement, ont indiqué les autorités sanitaires.