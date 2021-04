EN DIRECT - Les plus de 50 ans le 15 mai, les plus de 18 ans le 15 juin... Macron précise le calendrier vaccinal

La finale de la Coupe d'Italie entre l'Atalanta et la Juventus, prévue le mois prochain à Reggio d'Emilie, pourra se disputer devant des spectateurs mais avec une jauge limitée à 20% du stade, a annoncé le sous-secrétaire d'État à la Santé Andrea Costa. Compte tenu des capacités d'accueil du stade, propriété du club de Sassuolo, autour de 4.700 supporters pourront assister à ce match le 19 mai. Aucun supporter n'est actuellement autorisé dans les stades de football en Italie, mais le pays s'est engagé à ce que le stade Olympique de Rome soit ouvert aux spectateurs à hauteur de 25% de ses capacités à compter du 11 juin pour les quatre rencontres de l'Euro 2020 qu'il accueille.

Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, a réagi sur LCI au plan de déconfinement progressif, détaillé ce jour par le président dans la presse régionale. "L'idée de différencier me plait assez parce qu'elle jouerait sur la responsabilité de tous les maires et les présidents de départements", a notamment déclaré l'élu socialiste.

Le président du conseil-département du Gers Philippe Martin avait lancé le même appel mardi depuis un centre de vaccination de la ville d'Auch. La maire de Paris Anne Hidalgo est également favorable à un changement de stratégie. "Il est temps d'être beaucoup plus souple, pragmatique dans la gestion de cette vaccination" et de "débrider la question de l'âge", a demandé à nouveau l'édile socialiste, en réponse au ministre de la Santé Olivier Véran, qui a réaffirmé vouloir vacciner "par priorisation de tranche d'âge".

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et candidate à sa réélection, a demandé au gouvernement d"élargir les personnes éligibles à la vaccination" en marge de son premier déplacement de campagne en Essonne. "Je demande vraiment au gouvernement d'abaisser les limites d'âge pour permettre de faire un effet d'entraînement sur la vaccination", a déclaré l'élue après avoir visité le poste de la police municipale de Viry-Châtillon. Elle n'est pas la première responsable politique à se prononcer en faveur d'une ouverture de la vaccination.

Les professionnels de la culture, de la restauration et des commerces ont réagi favorablement au plan dévoilé par le chef de l'État aux journalistes de la presse quotidienne régionale.

UNE REPRISE EN MAI ET JUIN

Après quatre mois de hausse incontrôlable du nombre des morts et des nouveaux cas de contamination, les courbes se sont stabilisées depuis la mi-avril, mais sur un plateau encore très élevé. Il n'en reste pas moins que le nombre des morts a augmenté de façon exponentielle depuis le début de l'année au Brésil, sous l'effet du variant P1 : il a fallu plus de cinq mois pour passer de 100.000 à 200.000 morts, le 7 janvier, mais ensuite seulement 77 jours pour atteindre les 300.000 morts (24 mars) et 37 jours pour les 400.000 décès.

Le Brésil devrait officiellement dépasser les 400.000 morts ce jeudi soir, lorsque seront publiées les données du ministère de la Santé du deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie derrière les États-Unis. Quelques heures avant cette annonce, un consortium de grands médias qui établit depuis des mois un comptage indépendant a annoncé que ce seuil avait été franchi, avec 400.021 morts enregistrés en 14 mois de crise sanitaire.

MACRON ET LE DÉCONFINEMENT

Seules 67% des personnes interrogées se disent pour la fermeture maintenue des boites de nuit ainsi que de l'instauration d'un pass sanitaire pour l’accès aux grands évènements à partir du 9 juin. S'agissant de l'évolution de l'épidémie et du risque d'une prochaine vague, 73% des Français estiment probable un nouveau confinement, un chiffre similaire à celui mesuré à la sortie du premier confinement en mai 2020.

D'après un sondage Harris Interactive pour LCI, les Français interrogés réservent un accueil largement favorable aux mesures annoncées de déconfinement. Ainsi, 88% des sondés sont pour la levée des 10km le 3 mai, 88% pour le dépliement des terrasses le 19 mai et 87% pour la réouverture des lieux culturels à la même date. La réouverture des stades avec des jauges le 19 mai recueille moins d'avis favorables avec 74% des Français se disant pour.

Seules 67% des personnes interrogées se disent pour la fermeture maintenue des boites de nuit ainsi que de l'instauration d'un pass sanitaire pour l’accès aux grands évènements à partir du 9 juin. S'agissant de l'évolution de l'épidémie et du risque d'une prochaine vague, 73% des Français estiment probable un nouveau confinement, un chiffre similaire à celui mesuré à la sortie du premier confinement en mai 2020.

D'après un sondage Harris Interactive pour LCI, les Français interrogés réservent un accueil largement favorable aux mesures annoncées de déconfinement. Ainsi, 88% des sondés sont pour la levée des 10km le 3 mai, 88% pour le dépliement des terrasses le 19 mai et 87% pour la réouverture des lieux culturels à la même date. La réouverture des stades avec des jauges le 19 mai recueille moins d'avis favorables avec 74% des Français se disant pour.

Lundi, l'agence sanitaire brésilienne s'est opposée à la demande de plusieurs États du pays d'importer Spoutnik V, estimant manquer de données pour s'assurer de sa sûreté et de son efficacité. Les concepteurs du vaccin russe Spoutnik V ont depuis dénoncé une décision "de nature politique" et ont menacé d'attaquer l'Anvisa en justice pour diffamation

Le Portugal rouvrira samedi sa frontière terrestre avec l'Espagne et entrera le même jour, 48 heures plus tôt que prévu, dans la quatrième et dernière phase de son plan de déconfinement entamé à la mi-mars, a annoncé ce jeudi soir le Premier ministre Antonio Costa. "Le 1er mai nous passerons à la prochaine phase du déconfinement, avec notamment la réouverture de la frontière avec l'Espagne", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse à l'issue d'un conseil des ministres. En mettant toutefois en garde : "Cela ne signifie pas que le pays peut considérer la situation pandémique résolue. Rien n’est garanti pour l’avenir, car il s’agit d’une lutte quotidienne."

L’Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie et la Préfecture de l’Aude ont formellement démenti l'annonce du maire de Quillan, dans l'Aude, d'ouvrir le centre de vaccination de sa commune à tous les habitants sans limite d'âge. "Suite à la parution d’informations sur internet, l’ARS Occitanie et la Préfecture de l’Aude apportent un démenti formel à l’annonce d’une suppression des critères de priorisation pour la vaccination au centre de Quillan", indique un communiqué commun. Sur le site web et la page Facebook de cette commune de 3000 habitants, on pouvait lire jeudi "Vaccination ouverte sans limite d'âge. Inscription obligatoire & exclusivement réservée aux habitants de la commune". Contacté par l'AFP, le maire de Quillan, Pierre Castel, n'a pas souhaité commenter sa décision.

Dans le domaine de la culture, le maire de Marseille a annoncé que les musées municipaux seront "gratuits sans limitation de temps" à partir du 19 mai, date programmée de la réouverture des lieux culturels. À cette même date, pour "soutenir et accompagner la réouverture des terrasses", la ville a décidé d'offrir aux professionnels "un dispositif de terrasses éphémères" autorisant leur extension "sans gêner la circulation, les piétons et les cyclistes", a-t-il précisé

Le maire de Marseille Benoit Payan a annoncé la gratuité des musées municipaux dans la deuxième ville de France, des terrasses éphémères et une piétonisation d'une partie du littoral pour accompagner le déconfinement par étapes annoncé par le président Emmanuel Macron. "La ville de Marseille est prête à accompagner ce retour à la vie normale dans les meilleures conditions", a expliqué l'édile sur Facebook en saluant "l'annonce d'un calendrier qui permet à tous de se préparer".

"La lumière au bout du tunnel, elle est là. #Deconfinement. Je pense ce soir à l'ensemble des commerçants et je leur dis, nous avons été à vos côtés et nous continuerons de l'être autant que nécessaire. Continuons de tenir bon", a déclaré Alain Griset, ministère délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, sur son compte Twitter en joignant une photo du calendrier annoncé du déconfinement.

À la faveur de la crise sanitaire et des confinements qui en ont résulté, Amazon a plus que triplé son bénéfice net à 8,1 milliards de dollars pour la période de janvier à mars. Signe que l'appétit pour le commerce en ligne ne faiblit pas alors que certains pays, dont les États-Unis, émergent progressivement de la pandémie. Le géant américain des technologies a aussi largement dépassé les attentes du marché avec un chiffre d'affaires de 108,5 milliards de dollars, supérieur à ses propres prévisions. Son titre s'appréciait de 3% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Jusqu'à un quart des professionnels de santé britanniques ont exprimé leur hésitation à l'égard des vaccins contre Covid-19, suggère la première étude complète du National Health Service (NHS), relayée par le Guardian . Les croyances conspirationnistes, la rareté des participants noirs et des minorités ethniques aux essais de vaccins, ou encore la présomption d'immunité contre Covid-19 en raison d'une infection antérieure étaient quelques-unes des principales raisons invoquées par les soignants.

Après un an de paralysie liée à la pandémie, les croisières pourraient reprendre en Floride dès mi-juillet, selon une lettre envoyée mercredi par les autorités sanitaires américaines. Les bateaux seront autorisés à naviguer s'ils certifient que 98% des membres de leur équipage et 85% des passagers sont vaccinés, selon un courrier des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qu'a obtenu l'AFP. Si ces conditions sont remplies, les navires n'auront pas à exiger des tests PCR pour l'équipage et les touristes, mais simplement des tests antigéniques avant l'embarquement, ont indiqué les autorités sanitaires.

Les Etats-Unis discutent avec l'Inde de la façon de développer la "chaîne d'approvisionnement en oxygène", notamment en utilisant des technologies permettant de convertir l'oxygène de qualité industrielle en oxygène médical, et en améliorant son transport. Washington a aussi promis d'aider l'Inde en lui fournissant des vaccins.

Un premier avion militaire chargé d'équipements, dont près d'un million de tests rapides de dépistage et 100.000 masques N95, arrivait tôt vendredi à New Delhi. L'envoi fait partie d'un plan de soutien de plus de 100 millions de dollars, selon la Maison Blanche.

Selon Felipe Sola, le laboratoire argentin a déjà envoyé au Mexique "plus de 30 millions (de doses) de principe actif" mais la production "s'est arrêtée" car "Liomont a des problèmes d'approvisionnement" aux Etats-Unis. Selon lui, "le gouvernement américain n'a pas autorisé les vaccins ou les fournitures à quitter le pays, ce qui a apparemment beaucoup limité la production de Liomont". L'Argentine souhaite ardemment étendre sa campagne de vaccination alors qu'un nouveau record de décès en 24 heures (561) a été enregistré jeudi et que son système de santé est au bord de la saturation.

Le laboratoire s'est engagé à livrer quelque 150 millions de doses pour l'Amérique latine grâce à un partenariat avec le laboratoire argentin mAbxience, qui produit le principe actif, et le laboratoire mexicain Liomont, chargé du conditionnement. Parmi elles, 75 millions sont destinées au Mexique, 22,4 millions à l'Argentine et le reste à d'autres pays d'Amérique latine.

Les autorités, selon lesquelles cette nouvelle hausse des contagions fait suite aux congés et fêtes de Pâques de fin mars-début avril, ont imposé de nouvelles restrictions, notamment des couvre-feu en semaine et un confinement strict chaque week-end. La 2e vague avait fait suite aux vacances et festivités de fin d'année.

La Colombie a répertorié jeudi 505 morts du Covid-19 en 24 heures. Il s'agit du bilan quotidien le plus élevé depuis le début de l'épidémie dans ce pays actuellement confronté à une 3e vague de contagions, a annoncé le ministère de la Santé. Le 19 avril, la Colombie avait fait état de 400 morts, un chiffre jusque-là jamais atteint dans ce pays où le coronavirus a été détecté pour la première fois le 6 mars 2020 et a causé 73.230 décès à ce jour, selon le bilan quotidien du ministère.

Un transporteur militaire Super Galaxy contenant plus de 400 bouteilles d'oxygène ainsi que d'autres équipements hospitaliers et près d'un million de tests rapides de dépistage du coronavirus a atterri à l'aéroport international de New Delhi, alors que la capitale indienne lutte contre une crise sanitaire sans précédent.

Emmanuel Macron dévoile dans un entretien à la presse régionale les quatre dates du déconfinement du pays, du 3 mai au 30 juin. "Je n'ai jamais fait de pari sur la santé et la sécurité de nos concitoyens", y assure-t-il. Verbatim.

La pandémie de Covid-19 frappe de plein fouet le Brésil, qui a passé le cap des 400.000 morts le 29 avril. Il s'agit du deuxième pays le plus endeuillé dans le monde, derrière les États-Unis.

Sur l'ensemble du premier trimestre, la consommation des ménages "rebondit modérément", de 1,2%, et reste inférieure de 1,5% à son niveau du quatrième trimestre 2019, le dernier avant la crise du Covid-19, ajoute l'Institut national de la statistique.

Les dépenses de consommation des ménages en France ont "nettement" diminué, de 1,1%, en mars par rapport à février à cause des mesures de confinement et de la fermeture des magasins "non essentiels" dans 19 départements, a rapporté vendredi l'Insee.

"On déconfine à un niveau très élevé de l'épidémie. Si on lève les mesure maintenant, et ça va être le cas, une reprise de l’épidémie est inévitable. Accepter cela c'est un choix de société", souligne-t-il encore précisant que les hôpitaux ne seront vraisemblablement pas aptes à "encaisser une vague supplémentaire".

"Ce n'est pas un choix sanitaire, c'est un choix d'une autre nature. On ne peut pas vivre avec le virus car il n'a pas l'intention de vivre avec nous", assène le professeur à propos de la décision d'Emmanuel Macron de relâcher progressivement les restrictions sanitaires en France.

Invité de LCI ce vendredi, Gilbert Deray a critiqué le choix d'Emmanuel Macron de rouvrir le pays à partir de début mai. "On se retrouve dans une situation terrible, il fallait choisir entre deux maux : une situation sanitaire qui n'est absolument pas maîtrisée et des mesures strictes qui durent depuis huit mois", indique le chef du service de néphrologie à la Pitié Salpêtrière.

Le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca a annoncé vendredi avoir doublé son bénéfice net sur un an au premier trimestre, période au cours de laquelle les ventes de son vaccin contre le Covid-19 ont atteint 275 millions de dollars.

Gilbert Deray a regretté que le gouvernement n'ouvre pas plus largement l'accès au vaccin contre le Covid-19 en France. "Je le regrette car il faut faire les deux. Il faut continuer à prioriser mais il faut également davantage de souplesse", notamment pour les doses restantes en fin de journée, explique-t-il.

Sur franceinfo, le ministre de la Santé Olivier Véran précise les contours des semaines à venir. "Nous comptons tenir" le calendrier annoncé par Emmanuel Macron. "On n'annonce pas la fin des gestes barrières (...) elle ne se décrète pas la fin de l'épidémie", précise-t-il.

"Nous avons fait 550.000 vaccinations jeudi", annonce Olivier Véran, précisant qu'il s'agit d'un record. Depuis le début de la campagne de vaccination, Olivier Véran assure que "très peu" de doses ont été jetées à la poubelle. "Les experts considéraient qu'avec un vaccin à ARM, on pouvait prévoir un taux de perte d'environ 30%. (....) Or nous montons à 93% d'utilisation des doses pour le Pfizer, à 75% pour l'AstraZeneca."

Après des mois de prudence face à une deuxième vague de Covid-19, le maire de New York a annoncé jeudi qu'il prévoyait une "réouverture complète" de la ville au 1er juillet.

PANDÉMIE, THE END

Il pourrait y avoir une "situation dans laquelle nous ne pourrions pas autoriser de spectateurs" du tout, a reconnu Seiko Hashimoto, ajoutant que les Jeux ne seraient un succès que si les organisateurs protégeaient "complètement" les athlètes et la population japonaise.

Ces cas concernent des personnes qui s'étaient rendues en Inde, a précisé devant la presse Benoît Elleboode, directeur régional, lors d'une conférence de presse. Dans le Lot-et-Garonne, le mari de la femme qui avait voyagé en mars en Inde, et dont le cas avait été annoncé jeudi soir, a également été dépisté et détecté porteur du variant. A Bordeaux, le cas concerne également un homme qui revenait d'un voyage en Inde pour raison professionnelle.

Les trois patients "vont bien", aucun ne souffre de "forme grave, tout le monde est à la maison avec peu ou pas de symptômes" et la "propagation est maîtrisée", selon l'ARS.

Trois cas de variant indien du Covid-19 ont été détectés au total en Nouvelle-Aquitaine, un deuxième en Lot-et-Garonne et le troisième à Bordeaux, a annoncé vendredi l'Agence régionale de santé.

Les Français sont majoritairement favorables aux mesures de déconfinement annoncées par Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale. Notre sondage révèle également qu'ils jugent le plan efficace en matière économique, politique sociale et sanitaire.

Où en est l'épidémie, quatre jours après la reprise de l'école ? Selon un communiqué de presse du ministère de l'Education nationale ce vendredi, il y avait officiellement 1.104 classes fermées à la date de jeudi. Pas moins de 33 écoles maternelles et primaires sont totalement fermées. Au total, on a recensé 2.067 élèves malades, et 231 personnels.

"Pour l'instant, les premiers échos que j'ai ne sont pas forcément très emballés par cette idée mais à la rigueur, peut-être qu'on pourra trancher dans ce sens-là et donner la liberté de choix aux Français en leur apportant une information claire, loyale, appropriée", a précisé le ministre.

"J'ai saisi la Haute autorité de santé sur ce sujet, en disant "est-ce que c'est quelque chose qu'on peut proposer aux Français, est-ce qu'on l'empêche ou non ?" J'attends sa réponse", a ajouté le ministre.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé vendredi avoir "saisi" la Haute autorité de Santé (HAS) pour étudier la possibilité de permettre à tous les volontaires, quel que soit leur âge, de se faire vacciner à l'AstraZeneca en signant une décharge.

VERAN A SAISI LA HAS

La vaccination est ouverte à tous les habitants de plus de 18 ans, sans restriction, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna, et Saint-Pierre-et-Miquelon, selon la même source.

La cible vaccinale va être largement étendue dans plusieurs territoires outre-mer, passant à 18 ans dans une grande partie d'entre eux, et même à 16 ans à Mayotte, le département le plus jeune de France, a indiqué vendredi le ministère des Outre-mer.

Le président Emmanuel Macron annonce vendredi dans une série de tweets l'ouverture de la vaccination, le 15 mai, à tous les Français de 50 ans ou plus. Le 15 juin, ce sera au tour de tous les Français, âgés de 18 ans ou plus, de pouvoir être vaccinés.

RENDEZ-VOUS EN MAI ET EN JUIN

Invité de franceinfo vendredi, le ministre de la Santé Olivier Véran a donné de premières indications sur les doses de vaccins anti-Covid perdues en France. Sans réelle surprise, les pertes sont bien plus importantes pour les sérums d'AstraZeneca et de Moderna que pour celui de Pfizer-BioNTech.

Le président Emmanuel Macron annonce vendredi dans une série de tweets l'ouverture de la vaccination, le 15 mai, à tous les Français de 50 ans ou plus. Le 15 juin, ce sera au tour de tous les Français, âgés de 18 ans ou plus, de pouvoir être vaccinés.

RENDEZ-VOUS EN MAI ET EN JUIN

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.