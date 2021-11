EN DIRECT - Pfizer signe un accord pour faciliter l'accès mondial à sa pilule anti-Covid

ROYAUME-UNI : TROISIÈME DOSE POUR LES PLUS DE 40 ANS





Les plus de 40 ans vont bientôt pouvoir recevoir une troisième dose de vaccin au Royaume-Uni, dans un effort pour renforcer la protection de la population et éviter la réintroduction de restrictions cet hiver. Jusqu'à présent, environ 12,6 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu une troisième injection, dont les plus de 50 ans, les soignants en première ligne et les personnes ayant des problèmes de santé les rendant vulnérables au virus.





Les experts du JCVI, comité conseillant le gouvernement sur sa campagne de vaccination, ont recommandé ce lundi d'étendre cette campagne de rappel aux plus de 40 ans et d'utiliser pour les injections en priorité le vaccin Pfizer/BioNtech, ou sinon, une demi-dose de Moderna. L'injection doit intervenir au moins six mois après l'administration de la deuxième dose, un intervalle jugé le plus pertinent en termes d'efficacité du vaccin.





Aussitôt ces recommandations exprimées, le ministre de la Santé, Sajid Javid, a annoncé l'extension de la campagne de rappel, soulignant que les quatre nations du Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) "ont l'intention de suivre les conseils du JCVI".