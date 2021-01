EN DIRECT - La France franchit la barre du million de vaccinés contre le Covid-19, annonce Jean Castex

VACCINATION





Dans un communiqué samedi, la Haute autorité de santé recommande de "décaler la deuxième dose de vaccin à six semaines pour accélérer la vaccination et faire face à la flambée épidémique". "Le nombre toujours important de contaminations et l'arrivée préoccupante de nouveaux variants appellent à une accélération de la vaccination", indique-t-elle.





"Afin de protéger plus vite un plus grand nombre de personnes à risque d'hospitalisation ou de décès, la HAS préconise d'élargir à six semaines le délai entre deux doses de vaccin à ARN messager (vaccins de Pfizer et de Moderna)", peut-on lire.