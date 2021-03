EN DIRECT - Vaccination : pour Olivier Véran, "il y a un engouement qui monte" chez les soignants

L'ÉTHIOPIE A REÇU SES PREMIÈRES DOSES DE VACCIN





L'Éthiopie a reçu dimanche ses 2,2 millions premières doses de vaccin contre le coronavirus, obtenues grâce à l'initiative Covax de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour permettre aux pays les plus démunis d'avoir accès à la vaccination.





La ministre de la Santé, le Dr Lia Tadesse, a salué le dispositif Covax comme un "partenariat mondial sans précédent", lors d'une cérémonie à l'aéroport d'Addis Abeba pour l'arrivée des vaccins, fabriqués par le Serum Institute of India en Inde. "Plus les gens se feront vacciner, plus vite nous vaincrons cette pandémie", a-t-elle souligné.





L'Éthiopie a recensé plus de 165.000 cas de Covid-19, dont plus de 2400 morts. Au cours du mois écoulé, le nombre de cas y a augmenté de 12 % par semaine et celui des morts de 37 % par semaine, selon l'agence de santé publique de l'Union africaine (UA).