EN DIRECT - Covid-19 : 220.000 Français vaccinés ce samedi, "plus du double" par rapport au week-end dernier

"FAIRE PLUS EN TERME D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL" POUR LA CFDT





Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a estimé samedi sur Europe 1 que le gouvernement devait faire "beaucoup plus en terme d'accompagnement social" pour aider les personnes les plus touchées économiquement, socialement et psychologiquement par les conséquences de la crise sanitaire.





"C'est très dur économiquement, socialement, psychologiquement, notamment dans les territoires confinés le week-end et donc (...) toutes ces mesures doivent être accompagnées d'un discours empathique, mais aussi d'actions concrètes pour prendre en charge les situations", a-t-il poursuivi.





Si "les aides financières sont indispensables (...) il faut accompagner les personnes qui ne voient pas le bout du tunnel", a insisté le patron de la CFDT, en évoquant "ce qui revient le plus" lors de ses "déplacements" : "l'incertitude" et "comment on l'accompagne". "Ce n'est pas une condamnation, mais il faut regarder les choses en face."