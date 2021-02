EN DIRECT - INFO TF1/LCI : plus de 30.000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer pour la Moselle

RESTRICTIONS ALLÉGÉES EN ALGÉRIE





Le gouvernement algérien a décidé ce dimanche de rouvrir toutes les mosquées du pays et d'autoriser la reprise des activités hôtelières, dans le cadre d'un nouvel allègement des mesures de restriction face à une baisse des contaminations.





"Il est procédé à l'ouverture de l'ensemble des mosquées sur le territoire national et ce dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires", indique un communiqué des services du Premier ministre. Est également décidée "la reprise de l'ensemble des activités hôtelières publiques et privées, à l'exception des célébrations de cérémonies et de fêtes", poursuit le communiqué.





En outre, le gouvernement lève la limitation des activités des cafés, restaurants et fast-food, et notamment l'obligation de fermer à 21h et de ne proposer que des plats ou des boissons à emporter.