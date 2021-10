EN DIRECT - Face à une recrudescence des cas de Covid-19, la Chine impose de nouvelles restrictions

"UNE TENDANCE À LA HAUSSE" SELON OLIVIER VERAN





Le ministre de la Santé Olivier Véran note une "petite poussée" des cas de Covid-19 en France et estime que "le moment n'est pas venu d'ôter des outils qui nous protègent" comme le pass sanitaire.





En France, et en Europe, "on assiste à une tendance à la hausse", "une petite poussée, pas une vague épidémique, une tendance à l'augmentation modérée" des cas liés au Covid-19, a présenté le ministre vendredi sur BFMTV et RMC.





"Il fait froid dehors, c'est plus humide, comme tous les virus respiratoires" le Covid-19 "circule plus, on s'y attendait", a-t-il poursuivi, évoque environ "5 000 cas par jour" actuellement.





Une forte reprise du virus n'est pas "le scénario le plus probable" selon lui. Il n'y a pas "d'augmentation des hospitalisations comme à l'automne dernier car la population est massivement vaccinée", constate-t-il.