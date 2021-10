EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de personnes hospitalisées en hausse, 33 décès en 24h

HÔPITAUX : "LES POSTES EXISTENT, MAIS NE SONT PAS POURVUS"





Près d'un lit sur cinq serait fermé dans les grands hôpitaux publics de France, selon une enquête menée par Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique et du Comité consultatif national d'éthique (CCNE). "Aujourd'hui, on a probablement 10 à 20% des lits d'hospitalisation qui sont fermés. La conséquence, c'est qu'on ne peut pas hospitaliser et soigner un certain nombre de gens", explique Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris, invité de LCI ce mercredi.





"On le voit dans tous nos hôpitaux, publics ou privés. Nous avons une difficulté majeure, nous n'avons pas formé suffisamment de professionnels", juge le candidat à l'investiture LR. "Les postes existent, mais ils ne sont pas pourvus, faute de formation des individus. Nous devons former le double des infirmières et des médecins, je dis bien le double. (...) Le temps de la fermeture des lits est fermé."