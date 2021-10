EN DIRECT - Santé mentale des jeunes : le Covid-19 n’est que "la partie émergée de l’iceberg", selon l’Unicef

SANTÉ MENTALE





L'épidémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la santé mentale des enfants et des ados dans le monde, qui nécessite davantage d'investissements, s'alarme l'Unicef dans un rapport publié mardi.

"Les conséquences de la pandémie sont considérables, et il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Avant même qu'elle ne survienne, bien trop d'enfants souffrant de problèmes de santé mentale n'étaient pas pris en charge", a assuré la directrice générale de l'Unicef, Henrietta Fiore, dans un communiqué.

Au niveau mondial, "plus d'un adolescent sur sept âgé de 10 à 19 ans vivrait avec un trouble mental diagnostiqué", et "près de 46.000 adolescents se suicident chaque année, ce qui en fait l'une des cinq principales causes de décès pour cette tranche d'âge", selon l'Unicef.

Selon l'Unicef, la situation a été aggravée par la pandémie de Covid et les restrictions qu'elle a entrainées. "Au moins un enfant sur sept dans le monde a été directement touché par des mesures de confinement et plus de 1,6 milliard d'enfants ont vu leur éducation négativement affectée", a souligné l'organisation.