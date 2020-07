EN DIRECT - L'ARS s'inquiète "d'une évolution inquiétante" en Nouvelle-Aquitaine et appelle les habitants à "se ressaisir"

LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE INQUIET





La pandémie de Covid-19 est la "source d'incertitudes la plus importante" sur l'évolution à venir des systèmes agricoles et alimentaires, selon une étude publiée dans un rapport conjoint de l'agence des Nations Unies pour l'Alimentation (FAO) et de l'OCDE.

Les effets de la pandémie affecteront "tous les éléments du système alimentaire, de la production à la transformation en passant par le commerce et les systèmes logistiques nationaux et internationaux, à la demande intermédiaire et finale", explique le rapport.