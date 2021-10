EN DIRECT - Covid-19 : "L'ensemble des soignants seront concernés par la dose de rappel", assure Olivier Véran

LOS ANGELES PASSE AU PASS SANITAIRE





Il faudra bientôt présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans un restaurant, un bar ou un cinéma à Los Angeles, selon un arrêté adopté mercredi par le conseil municipal de la deuxième plus grande ville américaine. Similaire à des directives déjà mises en œuvre à New York et San Francisco, cet arrêté s'applique aux établissements servant de la nourriture ou des boissons, aux salles de sport, aux lieux de divertissement, aux centres commerciaux et aux salons d'esthétique. Les supermarchés et les pharmacies ne sont pas concernés par ces dispositions qui entreront en vigueur début novembre.





"Nous avons consacré trop de temps à imposer des restrictions à des gens qui ont joué le jeu en se faisant vacciner et en portant des masques. Nous devons limiter la transmission du virus, mais aussi compliquer la tâche aux non vaccinés qui se rendent dans des lieux clos et mettent des vies en danger", avait plaidé la présidente du conseil municipal, Nury Martinez. Les commerces qui enfreindront ces directives s'exposeront à des amendes dont le montant ira croissant en cas de récidive.