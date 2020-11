EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de cas positifs à l'école a quadruplé en une semaine

RESTAURATION





"C'est un petit peu comme quand on se noie. On s'enfonce petit à petit dans l'eau, et certains n'ont déjà plus la tête hors de l'eau. La situation va être dramatique dans les semaines qui viennent", estime sur LCI le président de l'association des maîtres restaurateurs, Alain Fontaine, à la suite du point d'étape fait jeudi soir par Jean Castex. Le premier ministre a annoncé l'impossibilité, pour les bars et les restaurants, de rouvrir au 1er décembre.





"On a non seulement un problème économique, mais aussi de l'art de vivre. Il va falloir tout reconstruire. Les habitudes de consommation des Français sont en train de changer. Un monde est en train de s'effondrer", craint d'autre part le président de l'association des maîtres restaurateurs, Alain Fontaine.